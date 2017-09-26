İsveç'te cami yakıldı

İsveç'in Örebro kentinde, aynı anda 250 kişinin ibadet edebildiği cami yakıldı.

Örebro İtfaiye Şefi Ulf Jacobsen, yangını söndürmek için yerel saatle 02.00'de müdahalede bulunduklarını ancak caminin tamamen kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirten Jacobsen, toplanan kanıtların yangının kasten çıkarıldığına işaret ettiğini aktardı.



Yangını söndürme çalışmalarını yüzlerce Müslüman izledi, caminin imamı çalışmalar sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.



Vivalla Mahallesi'nde 2007'de inşa edilen camide aynı anda 250 kişi ibadet edebiliyordu. Kentte yaşayan 25 farklı ülkeden Müslümanlar camiye ibadete geliyordu.