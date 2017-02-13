İsveçli bakanların "Ruhani" tesettürü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hafta sonunda İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı.



Başkent Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İran ve İsveç arasında "teknoloji, eğitim, yol ve şehircilik, iletişim, kadın ve aile" gibi konularda 5 mutabakat zaptı imzalandı.



Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, iki ülkenin nükleer anlaşma sonrası gerçekleştirilebilecek ekonomik iş birliğinden azami oranda istifade etmesi gerektiğini belirtti.



İLİŞKİLERİ ARTIRMA KARARLILIĞI



İsveç Başbakanı Löfven ise uzun yıllar sonra İran'ı ziyaret eden ilk İsveç Başbakanı olduğuna dikkati çekerek, bundan dolayı memnuniyetini dile getirdi.



Löfven, ikili görüşmede bölge sorunları, insan hakları ve İran-Suudi Arabistan ilişkilerini konuştuklarını belirterek, iki ülkenin başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerini artırma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.



İSVEÇLİ KADIN BAKANLAR KAPANDI



İki ülke arasında farklı alanlarda imzalanan anlaşmalar için heyette bulunan İsveçli 12 kadın bakan ise Hasan Ruhani'nin yanında etek yerine pantolon giydi. Bakanların, başörtü takmaları da dikkati çekti.



UTANÇ VERİCİ BULDULAR



Feminist olarak nitelendirilen bakanların başörtü takmalarını utanç verici bulan bazı basın yayın kuruluşları, İsveçli bakanları prensiplerinden ödün vermekle eleştirdi.