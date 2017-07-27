İsveç'in yakışıklı bakanı istifa etti

İsveç İçişleri Bakanı Ygeman, Altyapı Bakanı Johansson ve Sağlık Bakanı Wikström istifa etti.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, İçişleri Bakanı Anders Ygeman, Altyapı Bakanı Anna Johansson ve Sağlık Bakanı Gabriel Wikström istifa ettiğini açıkladı.



Başbakan Löfven, Başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, siyasi krizi devam ettirmek istemediklerini belirterek, muhalefet partilerinin haklarında gensoru vermeye hazırlandığı İçişleri Bakanı Ygeman ve Altyapı Bakanı Johansson'un istifa ettiğini belirterek, Savunma Bakanı Peter Hultqvist'in ise görevde kalmayı sürdüreceğini vurguladı.



Löfven, Sağlık Bakanı Gabriel Wikström'un ise özel nedenden dolayı istifa ettiğini dile getirdi.



Başbakan Löfven, İçişleri Bakanı Anders Ygeman'ın yerine Göçmen Bakanı Morgan Johansson'u, Morgan Johansson'un yerine de Helene Fritzon'u, Altyapı Bakanı Anna Johansson'un yerine de Tomas Eneroth'un getirildiğini bildirdi.



İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveç Ulaşım Dairesi, devlete ait gizli kalması gereken bilgileri bilgisayar kullanıcıları arasında paylaşılabilen bulut sistemine yükledi. Böylece polis ve orduya ait araçlar ile savaş uçağı pilotlarının isimlerinin yer aldığı söz konusu bilgiler, Doğu Avrupa ülkelerine sızdırıldı.



Muhalefette bulunan sağ koalisyon partileri, sızıntının sorumlusu olarak İçişleri Bakanı Anders Ygeman, Savunma Bakanı Peter Hultqvist ve Altyapı Bakanı Anna Johansson'un istifa etmelerini, aksi takdirde söz konusu bakanlar hakkında gensoru önergesi vereceklerini açıklamışlardı.