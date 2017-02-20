İsveç, Trump'tan açıklama istedi

İsveç'in Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığına başvurarak, Başkan Donald Trump'ın cumartesi günü yaptığı konuşmada kullandığı ''İsveç'te dün akşam ne oldu'' ifadeleri için açıklama istedi.

İsveç Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Catarina Axelsson yaptığı açıklamada, ''Trump'ın neyi anlatmak istediğini bilmek istiyoruz. Washington Büyükelçiliğimiz aracı ile İsveç'te ne olmuş ifadeleri için açıklama istedik." dedi.



Öte yandan eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt, Twitter hesabından ''İsveç? Terör saldırısı? Ne içmiş olabilir? Sorular çok'' paylaşımında bulundu.



ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği mitingde, "Dün gece İsveç'te ne olduğunu gördünüz, kim buna inanırdı? İsveç çok sayıda sığınmacı kabul etti. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar" demesi İsveç'te büyük şaşkınlıkla karşılanmıştı.