İstihdamda Kuzey ve güney illerinde artış sağlandı

Türkiye'de birçok ilde istihdam oranlarının azalmasına karşın kuzey ve güney bölgelerindeki bazı illerde artış sağlandı.

Türkiye'de birçok ilde istihdam oranlarının azalmasına karşın kuzey ve güney bölgelerindeki bazı illerde ise artış görüldü. Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta istihdam oranı bir yılda 4,1 puan artarak geçen yıl itibariyle yüzde 54'e, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de de 3,6 puan yükselerek yüzde 39,4'e çıktı.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "istatistiki bölge birimleri sınıflaması" verilerine göre, 2016'da istihdam konusunda özellikle kuzey ve güney bölgesi illeri ön plana çıktı.



Bu kapsamda geçen yıl istihdam oranında en fazla artış Kastamonu, Çankırı ve Sinop bölgesinde yaşandı. Bu illerde istihdam oranı 4,1 puan artışla yüzde 49,9'dan yüzde 54'e çıktı. İstihdam edilen kişi sayısı da 28 bin kişi artarak 290 binden 318 bine yükseldi.



Bu dönemde iş gücüne katılma oranı da 3,8 puan artış göstererek yüzde 53,5'ten yüzde 57,3'e çıkan bu illerde, işsizlik oranı 1 puanlık gerilemeyle yüzde 6,8'den yüzde 5,8'e indi.



GÜNEYDEKİ 3 İLDE 95 BİN KİŞİLİK EK İSTİHDAM



İstihdam artışının en fazla arttığı diğer iller ise güneyde Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu.



Söz konusu illerde 2015'te 919 bin olan iş gücü sayısı geçen yıl itibarıyla 1 milyon 9 bine yükseldi. Bu dönemde anılan illerde istihdam edilenlerin sayısı 95 bin kişi artarak 768 binden 863 bine çıktı.



Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de istihdam oranı 3,6 puan artarak yüzde 39,4'e yükseldi. İşsizlik oranı ise 2 puan düşerek yüzde 14,4'e indi.



Öte yandan, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane, geçen yıl işsizlik oranının en düşük olduğu bölge oldu. Bu illerde önceki yıl yüzde 4,8 olan işsizlik oranı, 0,3 puan düşerek yüzde 4,5'e geriledi.