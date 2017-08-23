Başbakan Yardımcısı Işık: İstihdam öncelikli kalkınmayı ikinci plana atamayız

Başbakan Yardımcısı Işık, "İstihdam öncelikli kalkınmayı ikinci plana atamayız. Kalkınma modelimiz aynı anda hem istihdam öncelikli olmalı hem de katma değer öncelikli olmalı." dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "İstihdam öncelikli kalkınmayı ikinci plana atamayız. Kalkınma modelimiz aynı anda hem istihdam öncelikli olmalı hem de katma değer öncelikli olmalı. Sadece istihdam öncelikli kalkınmayla da yolumuza devam edemeyiz. İşte kuşun ikinci kanadı diyebileceğimiz önceliğimiz katma değeri yüksek ürün üreterek bu kalkınma hamlemizi sürdürmek." dedi.



Işık, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi ile Bursa Teknoloji ve Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Daha sonra BTSO Meclis Toplantısı'na katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, Bursa'nın tarih, kültür, tarım, ticaret ve sanayi kenti olduğunu söyledi.



Bursa'nın çalışkan insan yapısına sahip olduğunu belirten Işık, "Bursa'nın küresel bir vizyonu var. Bu küresel vizyona dayanarak yerel imkanları harekete geçiren bir dinamik yapısı var. Meselelere amatör ruhla yaklaşıyorsunuz ama profesyonel bir anlayışla hareket ediyorsunuz. Bu son derece etkileyici ve güzel." dedi.



Işık, Türkiye'deki tüm ekonomik faaliyetlerin yüzde 52'sinin sadece Marmara Bölgesi'nde cereyan ettiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:



"Bu, bir açıdan belki sıkıntılı bir durum ama bir açıdan da Türkiye'nin ağırlık merkezinin burası olduğunu gösteriyor. Marmara Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri hiç kuşkusuz Bursa. Şu anda Türkiye'nin imalat sanayinin tek başına Bursa yüzde 7,7'sini karşılıyor. İmalat sanayinin istihdam oranı ise Türkiye'nin tüm imalat sanayisi içinde yüzde 8,2. Bu durum, Bursa'nın ülke ekonomisi için ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunun göstergesi."



"DÜNYA HIZLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE GİDİYOR"



Işık, ülke kalkınmasında iki temel önceliğin bir arada yürütülmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Birincisi istihdam önceliği. Türkiye'de her yıl bir milyon insan çalışma yaşına giriyor. Bunların bir kısmını çalışmıyor diye değerlendirseniz bile her yıl 700-800 bin insanınıza iş bulmak zorundasınız. Onun için bizim 'İstihdam öncelikli değildir.' deme lüksümüz yok. İstihdam öncelikli kalkınmayı ikinci plana atamayız. Kalkınma modelimiz aynı anda hem istihdam öncelikli olmalı hem de katma değer öncelikli olmalı. Sadece istihdam öncelikli kalkınmayla da yolumuza devam edemeyiz. İşte kuşun ikinci kanadı diyebileceğimiz önceliğimiz katma değeri yüksek ürün üreterek, bu kalkınma hamlemizi sürdürmek. Bu konuda potansiyeli en yüksek illerimizin başında hiç kuşkusuz Bursa geliyor."



Dünyanın içinde bulunduğu koşullarda sadece bugüne odaklanmanın yeterli olmayacağını vurgulayan Işık, şunları söyledi:



"Gelecekte hangi yatırımlara öncelik vermek zorundayız? Otomotiv bunun için güzel bir örnek. Bundan 10 yıl önce elektrikli otomobil aslında çok realize olacak, çok güçlü bir sinyal vermiyordu. Çok firma da ciddiye almıyordu ama şu anda artık otomotiv teknolojisinde bir paradigma değişimi var.



Dijital çağın içine dolu dizgin gidildiğini ifade eden Işık, "Biz bugüne yatırım yapıyoruz, onlar geleceğe yatırım yapıyor. O yüzden sanayicilerimizden geleceğe yönelik yatırım yapmalarını değerlendirmelerini istiyoruz. Hele hele otomotivde fırsat varken, işler iyiyken mutlaka bu dönüşümü çalışmak, planlamak ve hayata geçirmek lazım. Biz yerli otomobilde, elektrikli otomobil konseptini bunun için belirledik." diye konuştu.