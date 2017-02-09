İstihdam çağrısına "ödüllü" destek

ASO, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan istihdam seferberliği kapsamında, istihdamını oransal ve sayısal olarak artıran firmaları ödüllendirecek.

Ankara Sanayi Odası'ndan (ASO) yapılan açıklamaya göre, Oda, "istihdam seferberliği" çerçevesinde ilk olarak tüm üyeleriyle temas kurarak firmaların istihdam artışı için yapabileceklerini tespit ederek destek olacak.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile de toplantılar gerçekleştirecek olan ASO, İŞKUR'un yeni istihdama yönelik desteklerini üyeleriyle paylaşacak. Bu kapsamda, ilk etapta OSTİM ve ASO 1. OSB'de yapılacak toplantılar, daha sonra diğer sanayi odaklarında da düzenlenecek.



İSTİHDAMINI ARTIRANA ÖDÜL



ASO, söz konusu etkinliklerin yanı sıra oransal ve sayısal açıdan en yüksek istihdam artışını sağlayan üyelerini ödüllendirecek. Ödüller için ocak ve mart ayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bildirgeleri arasındaki istihdam artışı baz alınacak. Ödüller, nisan ayı içinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.



Başlattıkları kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda oda başkanlarını bu konuda görevlendirdiğini hatırlatarak, "Biz de bu çağrıyı destekleyerek ASO olarak büyük bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm üyelerimize ulaşıp ülkemiz adına bu kampanyanın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



İstihdamla ilgili pek çok destek bulunduğunu kaydeden Özdebir, İŞKUR ile düzenleyecekleri toplantılar ve birebir temaslarla istihdam artışı konusunda üyelerini motive edeceklerini bildirdi.



Özdebir, KDV ve ÖTV indirimlerinin ilgili sektörlerde ciddi bir canlanma yarattığına dikkati çekerek, bunların diğer sektörlerde de gerçekleştirilmesinin istihdamı olumlu etkileyeceğini aktardı.