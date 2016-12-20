İstediğiniz kadar terör estirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz kadar alçakları bir araya getirin, bu milleti bölemeyeceksiniz, bu milleti parçalayamayacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iki kıtayı birbirine bağlayan nadide bir ülke olduğunu söyledi.



Erdoğan, "Hamdolsun iki kıtayı birbirine bağlayan böyle nadide bir ülkenin, aynı zamanda bir şehrin mensuplarıyız. Bu şehir gerçekten uğruna birçok şeyler feda edilebilecek bir şehir. Onun için biz bu şehre aşığız. (Avrasya Tüneli) Temelini Asya yakasında atmıştık, Rabbime hamd olsun açılışı Avrupa yakasında yapıyoruz. Bu ne mutluluk." dedi.



"RUSYA İLE İLİŞKİLERİMİZİN BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, "Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

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Olayın tüm yönleriyle araştırılacağına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Güvenlik güçlerimiz ve yargımız, olayı tüm yönleriyle araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Rusya ile ortak bir soruşturma komisyonu kurarak, şu anda çalışmalara başladık ve heyetimiz çalışıyor.



Suriye başta olmak üzere, Rusya ile giderek genişleyen iş birliği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda, Sayın Putin ile anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz."



"TERÖRÜN BİZİ KENDİ GÜNDEMİNE ESİR ETMESİNE İZİN VERMEDİK"



Teröre karşı duruşun sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Onun için bugün burada bu eserin (Avrasya Tüneli) açılışının yapılmasını dedik ki ertelemeyeceğiz, yapacağız. Bunun teröre karşı en doğru ve en etkili tutum olduğuna inanıyoruz." dedi.



Terörün gücünün Türkiye'yi bölmeye yetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz kadar alçakları bir araya getirin, bu milleti bölemeyeceksiniz, bu milleti parçalayamayacaksınız." diye konuştu.



"BAĞLANTILAR ÇIKMAYA BAŞLADI"



Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. İşte bunu yaptılar. Kardeşlerim dün akşamki, tabii bedelini anında ödedi ama bağlantıları, bunların hepsi şimdi ayrı ayrı inceleniyor, araştırılıyor. Bunları da çıkaracağız. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı." şeklinde konuştu



"SALDIRILAR AZMİMİZİ BİLİYOR"



Terör örgütlerinin, yaptıkları yanlışı çok yakında anlayacağını bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin canını terör örgütleriyle, terör eylemleriyle yakarak bu ülkeyi ve bu milleti dize getirebileceklerini sanıyorlar. Tam tersine; bu saldırılar bizim inancımızı ve azmimizi daha da biliyor. Türk milletini bir asır sonra yeniden 'Ya istiklal ya ölüm' noktasına getirenler, yaptıkları yanlışı çok yakında anlayacaklardır."

Kaynak: AA