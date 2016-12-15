21 ilde eğitime ara verildi

Bazı illerde yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 ilde bugün eğitime ara verildi.



Yurtta genelinde etkili olan kar yağışı eğitimi aksatmaya devam ediyor. Kar yağışı dolayısıyla dün alınan eğitime 2 gün ara verilmesi kararı gereği Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Hakkari'de ilk ve orta dereceli okullarda bugün de eğitim verilemiyor.



Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Giresun'un Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Doğankent ilçesinde ise Süttaşı İlkokulu ve Ortaokulu, Çatak Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile ilçedeki okullara taşımayla gelen öğrenciler için eğitime ara verilmesi kararı alındı.



Ordu'nun Akkuş ilçesinde İMKB YBO ve Ahmet Cürebal İHO hariç tüm okullarda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak Mahallesi'ndeki okullarda yüksek kar seviyesi, tipi ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Rize'de ise Çamlıhemşin ilçesinde okullardaki öğrencilerin tamamına yakını taşımalı olması ve aşırı buzlanma oluşması nedeniyle okullar tatil edildi.



Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildiği bildirildi.



Elazığ merkez ilçe ile Karakoçan, Palu, Kovancılar, Alacakaya, Arıcak, Maden ve Sivrice ilçelerindeki tüm okullar tatil edildi.



Karın etkili olduğu kentlerden Tunceli'de ise Mazgirt ilçesindeki tüm okullarda tatil kararı alınırken Çemişgezek ve Hozat ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi.



Siirt'in Eruh ve Pervari ilçeleriyle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.



Muş ve Bingöl il geneliyle Batman'ın Sason ilçesinde de bugün okullar kapalı olacak.



Kar yağışından kaynaklanan olumsuzluklar yurdun kuzeybatısında da hayatı olumsuz etkiliyor.



Düzce'de etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildi.



Bolu'daki tüm okullarla Bartın'da taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda da eğitim verilemiyor.



Karın eğitimi engellediği kentlerden Çorum merkezdeki tüm okullarda, Konya'nın ise Derbent, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kaynak: AA