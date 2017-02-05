İşte Türkiye genelinde en çok satılık konut bakılan ilçe

Türkiye genelinde en çok satılık konut bakılan ilçe İstanbul Beylikdüzü olarak belirlendi. Beylikdüzü'nü Bursa'nın büyük ilçelerinden Nilüfer takip etti.

sahibinden.com Emlak Endeksi 2016 yılı verilerine göre, büyük şehirlerin uydu kentlerindeki konutların metrekare fiyatları merkezdekilerden daha hızlı arttı.



Şirket açıklamasına göre, sahibinden.com 2016 yılı Emlak Endeksi verileri doğrultusunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de uydukentlere olan talep hızla artıyor. Şehir merkezlerinden uzak bölgeler yeni projelerle gelişirken, ulaşım ağının genişlemesiyle daha da fazla tercih edilmeye başlandı.



Verilere göre İstanbul'da geçen yıl satılık konut metrekare fiyatı en çok artan ilçe yüzde 39,8'le Şile oldu. Şile'yi, Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Büyükçekmece izledi.



İstanbul'da kiralık konut metrekare fiyatı en çok artan ilçe yüzde 15,4'lük fiyat artışıyla Sultangazi olarak belirlendi. Sultangazi'yi sırasıyla Şile, Çatalca, Tuzla ve Silivri takip etti.



2016 yılında Ankara'nın satılık konut metrekare fiyatı en çok artan ilçesi Gölbaşı oldu. Gölbaşı'nda satılık konut metrekare fiyatı geçen yıl yüzde 12 arttı. Gölbaşı'ndan sonra değeri yükselen diğer ilçeler sırasıyla Çubuk, Sincan, Polatlı ve Elmadağ olarak belirlendi.



Ankara'daki ilçelerin kiralık konut metrekare fiyatlarına bakıldığında yüzde 39,2 artışla Polatlı ilk sırada yer aldı. Başkentin kiralık konutta metrekare fiyatına göre en çok değerlenen ilçeleri sırasıyla Pursaklar, Altındağ, Kazan ve Gölbaşı olarak öne çıktı.

İzmir'de ise sahil şeridi öne çıktı. sahibinden.com verilerine göre 2016 yılında İzmir'de satılık konut metrekare fiyatı en çok artan ilçe yüzde 34,5 artışla Foça oldu. Foça'yı Seferihisar, Dikili, Çeşme ve Selçuk izledi.



İzmir'in uydukentlerinden Menderes, Aliağa, Gaziemir, Bergama ve Torbalı kiralıklarda en fazla prim yapan bölgeler oldu. Kiralık konut metrekare fiyatı geçen yıl Menderes'te yüzde 34,5 arttı. Menderes'i sırasıyla Aliağa, Gaziemir, Bergama ve Torbalı takip etti.



- SATILIK KONUT FİYATI EN ÇOK YOZGAT'TA ARTTI



Geçen yıl ülke genelinde satılık konut metrekare fiyatı en çok artan il yüzde 29,2 ile Yozgat oldu. Yozgat'ı Mardin, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale izledi. 2016'da satılık konutlarda fiyatı en çok düşen iller ise sırasıyla Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Ankara ve Siirt olarak belirlendi.



Verilere göre geçen yıl kiralık konut metrekare fiyatı en çok Van'da arttı. Yüzde 26,3 artışın yaşandığı Van'ı sırasıyla Bitlis, Şanlıurfa, Ardahan ve Sinop takip etti. 2016 yılında kiralık konut metrekare fiyatı en çok düşen iller ise sırasıyla Bingöl, Osmaniye, Iğdır, Bayburt ve Bilecik oldu.



- EN ÇOK BEYLİKDÜZÜ'NDE SATILIK KONUT BAKILDI



Türkiye genelinde en çok satılık konut bakılan ilçe İstanbul Beylikdüzü olarak belirlendi. Beylikdüzü'nü Bursa'nın büyük ilçelerinden Nilüfer takip etti. Ülke genelinde 2016 yılında en çok satılık konut bakılan 3. ilçe ise Ankara Etimesgut olarak belirlendi. Etimesgut'u sırasıyla yine Ankara'da Keçiören ve İstanbul'da Esenyurt izledi.



İstanbul özelinde 2016 yılında en çok satılık konut ilanı bakılan ilçe Beylikdüzü olurken, Beylikdüzü'nü Esenyurt, Pendik, Maltepe ve Kadıköy izledi. İstanbul'da en çok kiralık konut bakılan ilçeler ise sırasıyla Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe ve Pendik oldu.