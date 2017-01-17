İşte teröristin yakalandığı o daire

Terörist Abdülgadir Masharipov'un Esenyurt'ta yakalandığı dairede, gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının faili terörist Abdülgadir Masharipov ve beraberindekilerin Esenyurt'ta yakalandığı dairede, gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.



Terörist Abdülgadir Masharipov ve beraberindekilerin Esenyurt'ta yakalandığı daire, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerekli çalışmalarını tamamlamasının ardından site önünde bekleyişlerini sürdüren gazetecilere açıldı.



SALDIRGANIN SAKLANDIĞI DAİREDEN GÖRÜNTÜLER



SALDIRGANIN SAKLANDIĞI DAİREDEN GÖRÜNTÜLER (FOTO GALERİ)



Bir sitenin 5. katında bulunan 2+1 dairenin oldukça dağınık olduğu görüldü.



Operasyon esnasında daire giriş kapısının kırıldığı fark edilen dairenin salonunda 2 çekyat, mutfakta çamaşır makinesi, odalarda ise birer çift ve tek kişilik yatak olduğu gözlendi.



Dairede yumurta kolileri, yemeklik sıvı yağ kutuları, kahvaltılık ürünlerin yanı sıra bol miktarda su ve meyve stoku dikkati çekti.



Farklı ülkelere ait çok sayıda madeni ve kağıt paranın da olduğu görülen dairede, kişisel temizlik ürünleri ile makyaj malzemeleri de görüntülendi.