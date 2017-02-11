İşte Ortaköy'deki gece kulübü saldırısının ayrıntıları!

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin bütün ayrıntılar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısına yansıdı.

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin sevk edildiği mahkemece tutuklanan Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un, eylemden önce ne yaptığı, eylemi nasıl gerçekleştirdiği ve eylemden sonra nasıl davrandığına ilişkin bütün ayrıntılar, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sevk yazısına yansıdı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkemeye sevk ettiği ve mahkemece yapılan sorgusunun ardından, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, nitelikli şekilde birden fazla kişiyi öldürme, sayı-nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçlarından tutuklanan Masharipov ile ilgili hazırladığı sevk yazısında, saldırının tüm detaylarına yer verdi.



DEAŞ terör örgütünün yapısı ve Türkiye'de daha önce gerçekleştirdiği eylemlerin sıralandığı sevk yazısında, örgüt üyesi “Ebu Muhammed El Horasani” kod isimli şüpheli Masharipov’un 1 Ocak’ta 39 kişinin öldürüldüğü, 79 kişinin de yaralandığı Reina isimli eğlence mekanına yaptığı saldırı anlatıldı.



Tacik asıllı Özbekistan vatandaşı şüpheli Masharipov’un, ülkesinde cihatçı olduğu şüphesiyle takibe alınması nedeniyle 2011'de Moskova'ya gittiği ve buradaki soruşturma kapsamında DEAŞ üyesi olma suçundan tutuklanan Zarine Nurullayeva ile evlendiği bilgisi verilen sevk yazısında, Masharipov'un Afganistan’da bulunan cihatçı gruplara katılmak amacıyla eşi Nurullayeva ile önce İran’ın Nimrus şehrine, burada da illegal yollarla Afganistan’ın Veziristan bölgesine geçtiği kaydedildi.



- SALDIRGANIN TÜRKİYE'YE GİRİŞİ



Masharipov’un Veziristan’da önce Özbekistan İslami Hareketi’ne, daha sonra ise İslami Cihad İttihadı grubuna katıldığı, burada dini, siyasi ve silahlı eğitim aldığı, Pakistan sınırları yakınındaki, Pakistan askerlerine karşı yapılan terörist saldırılarda rol aldığı ve 2014'te Veziristan'daki örgütün sözde emiri Ebu Sayir kod isimli örgüt mensubuna biat bildirerek bu örgüte katıldığı kaydedilen sevk yazısında, "Şüpheli Abdulkadir Masharipov, DEAŞ organizesinde illegal yollardan 2014'ün son aylarında eşiyle birlikte İran’ın Saravan kentine gitmiş, burada Suriye'deki çatışma bölgelerine geçebilmek amacıyla 1 yıl kadar beklemiş, İran'dan Suriye'ye geçemeyince 2016 yılı ocak ayında bir grup Afgan, Uygur ve Çeçen uyruklu şahıslarla birlikte illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Van’a geldiği, buradan da ailesi ile birlikte İstanbul Bayrampaşa otogarına ulaşmıştır." denildi.



Masharipov'un, İstanbul'a gelince Telegram uygulaması üzerinden halen firari olan Reina eyleminin plancılarından "Tulpar" kod isimli şüpheliyle buluştuğu, bu şüphelinin sağladığı Kayaşehir'deki adreste bulunan DEAŞ kontrolündeki Madafa denen yabancı terörist savaşçılarından (YTS) şüpheli Abdulkadir Masharipov'un ailesi ile Reina eyleminin diğer planlayıcılarından "Yusuf" kod adlı İlyas Mamosharipov'un ailesiyle, eylemin kararlaştırıldığı 31 Aralık 2016 tarihinde, gece geç saatlere kadar birlikte kaldıkları bildirildi.



- SALDIRI TALİMATINI ABU ŞÜHEDA’DAN ALDI



Masharipov'un DEAŞ içinde önce "Abdul Kaviy", oğlu Muhammed doğduktan sonra ise "Ebu Muhammed" kod ismini kullandığı belirtilen yazıda, 25 Aralık 2016'da şüpheli Masharipov'un, Telegram üzerinden haberleştiği DEAŞ’ın Suriye'deki çatışma bölgelerinde aktif faaliyet yürüten "Abu Şüheda" kod isimli örgüt mensubundan, "31 Aralık yılbaşı gecesi DEAŞ adına silahlı eylem yapması" için talimat aldığı ve eylemi gerçekleştirme kararını da aynı gün konuyu DEAŞ bünyesinde Suriye'nin Rakka kentinde faaliyet gösteren "Rahova" kod isimli DEAŞ militanı ile Telegram üzerinden konuşmasının ardından gerçekleştirmeyi kararlaştırdığı ifade edildi.

Aynı gün Telegram üzerinden tekrar "Abu Şüheda" kod isimli örgüt mensubuyla görüşen Masharipov'un, eylem için hazır olduğunu bildirdiği ve aynı Telegram üzerinden DEAŞ'ın Türkiye'deki eylemlerini organize eden "Ebu Cihad" kod isimli örgüt üyesiyle irtibata geçerek, "Kendisiyle 26 Aralık günü Telegram üzerinden başka bir DEAŞ militanının irtibata geçeceğini" söyleyip, irtibat kuracağı kişinin Telegram kullanıcı adını verdiği anlatılan yazıda, 26 Aralık'ta Telegram üzerinden haberleştiği DEAŞ mensubunun, Ebu Cihad kod isimli örgüt sorumlusunun talimatı gereğince Başakşehir Kayaşehir 14. bölge otobüs durağında buluşmanın gerçekleştiği dile getirildi.



- EBU CİHAD'IN TALİMAT VERDİĞİ SES KAYDI



Sevk yazısında, Masharipov'un, Kafkas kökenli, Rusça konuşan ve kimlik bilgileri tespit edilemeyen DEAŞ mensubundan, eylemin Taksim Meydanı'nda, 31 Aralık yılbaşı gecesi, otomatik AK-47 Kalaşnikof tüfek ve el bombaları ile gerçekleştirileceği talimatını aldığı belirtildi.



"Ebu Cihad" tarafından gönderilen eylem talimatının olduğu ses kaydını içeren hafıza kartı ve eyleme kadar yalnız olarak kalması gerektiği söylendiği için ev kiralaması için de 700 lira para aldığı kaydedilen yazıda, ses kaydının, eylem sonrası şüphelinin kaldığı konutta bulunan, şüpheliye ait tabletten elde edilerek deşifre edildiği ve ses kaydında Masharipov'a, eylem sonrası ailesine DEAŞ terör örgütünün sahip çıkacağı, bu konuda bir endişesi olmaması gerektiği, eylemden önce kendisi gibi başka bir eylem yapacak kardeşi ile görüşeceği yönünde Ebu Cihad'ın sesli anlatımlarda bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.



"Ebu Cihad" kod isimli örgüt mensubunun talimatları gereğince şüpheli Masharipov tarafından 27 Aralık'ta günlüğü 100 liradan 3 günlüğüne bir daire kiralandığı ve DEAŞ talimatı gereğince burada bir daire kiralanmasına rağmen şüpheli Masharipov'un tekrar Kayaşehir Mahallesi'nde 14. bölgedeki ailesinin bulunduğu konuta dönüp geceyi burada geçirdiği aktarılan yazıda, 14 Şubat'ta ifadesi alınan Masharipov’un kullanıcısı olduğunu söylediği ve şifrelerini verdiği mail adresleriyle ilgili inceleme yapıldığı da aktarıldı.



- EŞİ, VEDA VİDEOSU ÇEKMİŞ



Yapılan incelemeyle ilgili yazıda, "Yapılan incelemede şüpheli Masharipov'un 27 Aralık'ta saat 23.57’de bir veda videosu çektiği ve video görüntülerinde, istişhad (intihar) eylemi yapacağını, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi istişhad eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şüpheli Masharipov'un eşi tutuklu şüpheli Zarina Nurullayeva kolluk ve sorgu hakimliğindeki ifadelerinde, eşinin gerçekleştirdiği Reina eylemiyle ilgili bilgisinin olmadığını söylemiş ise de 27 Aralık saat 23.57’de kayda alınan veda videosunun çekiminin eşi tarafından yapıldığı tespit edilmiştir." denildi.



Masharipov'un 28 Aralık'ta eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı'na giderek kullandığı cep telefonu ile özçekim yapar gibi davranarak keşif amaçlı görüntü kaydı yaptığı, buradan kiraladığı daireye döndüğü, 3 günlük kira bedeli olan 300 lirayı konutun sahibine vererek eşi ve çocuklarının bulunduğu Kayaşehir'deki konuta gittiği anlatılan yazıda, rezidanstaki konutun adresini buradan Ebu Cihad kod isimli DEAŞ mensubuna Telegram üzerinden gönderdiği, bu kişiden 29 Aralık'ta aldığı talimat üzerine rezidanstaki konuta giderek eylem için gönderilecek silah ve mühimmatı beklemeye başladığı bildirildi.



Sevk yazısında, 29 Aralık'ta gece geç saatlerde yüzünde sadece gözleri açık olacak şekilde maskeli ve bereli siyah giyinmiş Kafkas kökenli, kimlik bilgisi ve açık eşgali tespit edilemeyen DEAŞ üyesi bir şahsın, şüpheli Masharipov'un bulunduğu daire içinde, AK-47 Kalaşnikof tüfek, 6 şarjör mermi ve 3 adet el bombası olduğunu söylediği, gerçekte flashbang olan mühimmatın bulunduğu bir çanta getirdiği belirtilerek, şüpheli Masharipov'un da yanında yüzünü açmayan DEAŞ üyesinin getirdiği mermileri şarjörlere doldurduğu, yine çantada gelen bantla şarjörleri birbirine ters pozisyonda atış sırasında zaman kaybetmemek için yapıştırarak birleştirdiği ifade edildi.



- ÖNCE TAKSİM'E GİTTİ, SONRA REİNA'YA



Maskeli şahsın 30 Aralık sabah erken saatlerde konuttan ayrıldığı, Masharipov'un 31 Aralık'ta Telegram üzerinden DEAŞ örgütünün Türkiye'deki terör eylemleri için görevlendirdiği ve Kayaşehir'de ikamet eden "Ebu Muhammed" kod ismini kullanan örgüt mensubuyla görüşerek içinde silah ve mühimmatların bulunduğu, biri sırt çantası olmak üzere iki çantayı Zeytinburnu'na götürerek kendisini orada bekleyecek bir araç göndermesini istediği aktarılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:



"Abdulkadir Masharipov 31 Aralık'ta Medikule Rezidansın önündeki otobüs durağına Ebu Muhammed kod isimli DEAŞ terör örgütü mensubunun gönderdiği araçla gelen başka bir DEAŞ mensubuna çantaları teslim edip, 'ben sizi arayacağım, çantaları istediğim yere getirirsiniz' diyerek aracı ve şahsı göndermiştir. Masharipov, 31 Aralık'ta saat 19.00 sıralarında yanına silah almadan tekrar Taksim meydanına keşif amaçlı gitmiştir. Meydana çıkan tüm yolların polislerce kapatılması nedeniyle Zeytinburnu'na başka bir ticari taksiyle döndüğü sırada yolda Telegram uygulaması üzerinden Ebu Cihad kod isimli DEAŞ mensubuna, 'Taksim'e polis engeli nedeniyle girmesinin imkansız olduğunu' bildirmiş, Ebu Cihad tarafından kendisine, 'biraz beklemesi, yeni bilgi vereceği' talimatı verilmiştir.



Şüpheli Abdulkadir Masharipov, Zeytinburnu'na geldiğinde, Ebu Cihad kod isimli örgüt mensubu, Telegram uygulaması üzerinden Masharipov'a, 'iki tane hedefin olduğunu' söyleyerek bir fotoğraf göndermiş, 'fotoğrafın bir tarafında peygamber efendimize hakaret eden gazetenin Şişli ilçesindeki adresinin olduğunu, diğer bölümünde ise ikinci hedef Reina disko kulüp unvanlı eğlence mekanı olduğunu' söylemiştir. Şüpheli Abdulgadir Masharipov'un, 'hedeflerin ikisini de kendisinin gidip görmesi gerektiğini' söylemesi üzerine Ebu Cihad, 'yılbaşı nedeniyle gazetenin kapalı olduğunu, hedefin Reina olduğunu' söylemiş, DEAŞ örgütünün hedefi Reina olarak belirlenmiştir. "