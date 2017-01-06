İşte Fırat Kalkanı Operasyonu'nun bilançosu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne DEAŞ mensubu bin 536, PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.



Diyarbakır'ın Lice ve Bingöl'ün Genç ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda, 7 el yapımı patlayıcı, bir piyade tüfeği, 2 tabanca, 17 av tüfeği, 690 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Van'ın İpekyolu Yukarıbakraçlı Mahallesi, Küçükerek Dağı eteklerinde bir sığınak, Mardin'in Ömerli bölgesinde 2 sığınak, Bingöl'ün Genç bölgesinde bir depo ve 2 sığınak, Hatay'ın Dörtyol Kuzuculu Mahallesi, Balarmut Deresi mevkisinde 2 sığınak olmak üzere toplam 8 sığınak ve depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler kapsamında, 108 kilogram kubar esrar, 4 bin 814 kilogram toz esrar ve 395 bin 917 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucu, sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 333 kişi yakalandı.



Öte yandan, sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle örgütün lojistik ayağına da ağır darbe vuruldu, terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamında hazırlık faaliyetleri engellenmeye devam edildi.



Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmeye devam edildi. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde çok sayıda kişinin kaçak geçişi engellendi.



- FIRAT KALKANI HAREKATI



DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 136. güne gelindi.



Harekat kapsamında, Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahal ve bin 870 kilometrekare alan kontrol altına alındı.



9 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab harekatı kapsamında, batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat kapsamında, "tecrit harekatı" sürdürülüyor, tespit edilen hedefler etkisiz hale getiriliyor.



Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor.



- BİN 842 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



TSK tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne, bin 362'si ölü, 168'i yaralı ve 6'sı yakalanan toplam bin 536 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Ayrıca 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK unsurlarınca, 969 hedefe bin 58 bomba atıldı. Ayrıca tespit edilen 2 bin 741 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın imha edildi.



TSK, Fırat Kalkanı ve Musul harekatları kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ediyor.



Gerek terörle mücadele harekatı gerekse Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor.