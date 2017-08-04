İşte Fenerbahçe'nin eşleştiği takım
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile eşleşti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile eşleşti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile eşleşti.
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