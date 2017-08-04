Son Dakika!
04 Ağustos 2017 14:16 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2017 14:18

İşte Fenerbahçe'nin eşleştiği takım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile eşleşti.

İşte Fenerbahçe'nin eşleştiği takım

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile eşleşti.

Etiketler: eşleşmevardarrakipfenerbahçemakedonyauefa


0Yorum Yap