FARC artık Kolombiya Devrimci "Silahsız" Güçleri

FARC'ın teslim ettiği 7 bin 132 silahla dolu konteynerlerin kapılarına La Guajira toplanma alanında düzenlenen törenle kilit vuruldu.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sivil ve yasal hayata geçiş yapması için oluşturulan 26 kampta Birleşmiş Milletlere (BM) teslim ettiği silahlarla dolu konteynerlerin kapıları kilitlendi.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, FARC lideri Rodrigo Londono, yabancı konuklar, bakanlar ve yüzlerce FARC militanı, Meta yönetim bölgesine bağlı Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında düzenlenen törenle örgütün yarım yüzyıldan fazla süren silahlı geçmişini noktaladığı tarihi ana şahitlik etti.



Ülkenin 26 farklı noktasında oluşturulan toplanma alanlarında FARC'ın teslim ettiği silahların bulunduğu konteynerler canlı yayınla din adamlarının nezaretinde, imha edilmek üzere açılacakları 1 Ağustos'a kadar kilitlendi.



"Tek silahımız sözümüz olacak." yazılı beyaz tişörtlerle alanda yerlerini alan FARC militanları ve diğer konukları önce Jean Arnault selamladı.



Arnault, "Kolombiya'daki barışın inşasının bu başarısı aynı zamanda uluslararası topluluk için bir umut ve güçlü bir örnek olacaktır." sözleriyle örgüte ait 7 bin 132 silahın artık BM'de olduğunu duyurdu.



Arnault'un ardından kürsüye gelen FARC lideri Londono, hükümete, verdiği sözleri tutma ve örgütün yerel liderlerine yönelik saldırıları durdurması çağrısında bulundu. FARC militanlarının artık demokratik mücadelenin militanları olduğunu ifade eden Londono, bir daha silah kullanmayacaklarına dair verdikleri sözü tekrarladı.



Devlet Başkanı Santos da "İşte bugün Kolombiya Devlet Başkanı olduğuma değdi." diyerek bu tarihi ana dikkati çekti.



Santos, hala yürümeleri gereken bir yol olduğunu ve hükümetin verdiği tüm sözleri tutacağını belirterek FARC'tan da aynı hassasiyeti beklediklerini vurguladı.



Kolombiya'daki barışın gerçek ve geri döndürülemez olduğunu dile getiren Santos, FARC'ın savunduğu fikirleri kabul etmese de demokrasi içinde kalarak şiddete bulaşmadan ifade etmesini sonuna kadar destekleyeceğinin altını çizdi.



Santos konuşmasını, "Bu fırsatı kaçırmayalım. Tek milletiz, tek halkız. Yaşasın barış." diyerek noktaladı.



TÖRENDEN NOTLAR



"Tek silahımız sözümüz olacak." yazan pankartın asıldığı tören alanında FARC militanları da aynı sloganın bulunduğu beyaz tişörtler giydi.



FARC'ın bazı kadın militanlarının çocuklarıyla katıldığı törende Santos ve Londono, barış anlaşmasından sonra kampta doğan bebekleriyle platforma gelen örgüt mensubu bir çifti tebrik etti.



FARC militanlarından oluşan grubun misafirlere yerel müzik dinletisinde bulunduğu törenin sonunda Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, daha önce kendisine hediye edilen ve Nobel Barış Ödülü Sahipleri Zirvesi'nde ilk kez görüntülenen, küreğe dönüşen silah heykelini FARC lideri Londono'ya armağan etti.



- Sürecin ilerleyişi



Güvenlik amacıyla kullanılacak yaklaşık 700 silahın dışında FARC kamplarında hiçbir silah bulunmayacak. Konteynerlerdeki silahlar 1 Ağustos'ta tekrar açılıp son kontroller yapılacak. Aynı tarihlerde FARC militanlarına toplum hayatına geçişleri için sertifikaları verilecek.



Ayrıca örgütün, ülkenin farklı bölgelerinde tuttuğu ve artık koordinatlarını BM'ye verdiği gizli cephaneliklerin imhasının da 1 Ağustos'a kadar tamamlanmış olması bekleniyor.



Barış anlaşması takvimine göre mayıs sonunda bitmesi gereken silah bırakma süreci, toplanma alanlarındaki lojistik engeller başta olmak üzere bazı nedenlerle 20 Haziran'a uzatılmış, tarafların yaptığı görüşmelerin ardından bu tarih tekrar ertelenerek 27 Haziran'a bırakılmıştı.



FARC'ın, elindeki silahların yüzde 30'unu 7 Haziran'da teslim etmesinin ardından örgüt lideri Londono, "Bir daha asla şiddet kullanmayacağız. Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak. Buna söz verdik ve tutacağız." demişti.



Yarım yüzyılı aşkın süredir çatışan FARC'ın, ikinci yüzde 30'luk teslimatı ise kamuoyundaki şüpheli yaklaşımların da etkisiyle Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires kenti kırsalındaki La Evrira toplanma alanında, basına açık bir törenle yapılmıştı.



Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.