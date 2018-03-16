AÖF sınav tarihleri (final) değişti

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı nedeniyle AÖF sınav tarihleri (final) değişti.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yayınlamış olduğu duyuruyla AÖF bahar dönemi, dönem sonu sınavlarının tarihinin değiştiğini bildirdi. Eğitim hayatını Açıköğretim fakültesi tarafından sürdüren öğrenciler AÖF bahar dönemi dönem sonu sınav tarihlerinin değişmesi ile birlikte yeni sınav tarihlerini araştırmaya başladı. İşte AÖF sınav tarihleri...

Vizelerde Değişiklik Yok

AÖF ara sınav tarihlerinde bir değişiklik olmazken 2-3 Haziran’da yapılması planlanan AÖF final sınavları ise Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı nedeniyle 26-27 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

2017 - 2018 Bahar Dönemi AÖF Sınav Tarihleri

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

Kaynak: ajanslar