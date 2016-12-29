İstanbul'un tamamına elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verildiği açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, hava şartları nedeniyle iletim hatlarında meydana gelen arızaların giderildiği ve saat 21.50 itibarıyla İstanbul'un tamamına elektrik verildiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen yedi farklı enerji iletim hattının tamamında, Sakarya Bölgesi'nde kopmalar yaşandığı ve kesinti meydana geldiği ifade edildi.









