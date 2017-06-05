İstanbul'un fethini 8 ayda kağıda oydu

İnce kağıt oyma sanatı usta öğreticisi Aslı Alkan, 8 aylık çalışma sonucu kağıt oyma sanatıyla Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini anlatan tablo ortaya koydu.

Sivas'ta Farabi Gençlik Merkezi'nde 30 kursiyere ince kağıt oyma sanatının yanı sıra çeşitli branşlarda kurs veren Aslı Alkan (40), üniversite eğitimi sırasında tanıştığı ince kağıt oyma sanatını yaşatmaya çalışıyor.



Alkan, 15-16. yüzyıllarda ortaya çıkan ve son yıllarda yaygınlığını yitiren ince kağıt oyma sanatıyla tarihi olayları, simgeleri, figürleri, motifleri ve çok sayıda farklı objeyi kağıda işliyor. İnce kağıt oyma sanatını klasik tarzda sürdüren Alkan, İstanbul'un Fethi'nin yanı sıra Osmanlı ve Selçuklu dönemini anlatan eserler üretiyor.



Usta öğretici Aslı Alkan, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethini de 8 ayda kağıda işleyerek tablo haline getirdi.



FETİH TABLOSU 7 BİN 500 LİRA



Eserini 7 bin 500 liradan satışa sunan Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ince kağıt oyma sanatı" da denilen kat'ı sanatına ilk olarak 15 ve 16. yüzyıllarda İran'da rastlandığını söyledi.



Bu sanatla motif ve yazıların kağıda oyularak çıkarıldığını dile getiren Alkan, "Çok fazla bilinen bir sanat olmamakla beraber bu işi yapan birkaç hocamız sayesinde tanıtılmaya çalışılıyor ama çok fazla bilinmiyor." dedi.



Alkan, eserlerini klasik üslupla ürettiğini anlatarak, şöyle konuştu:



"Öce kağıtlarımızı doğal yollarla boyuyoruz, bu sanatın da en önemli özelliği budur. Soğan kabuğu, çay, kahve ve akla gelebilecek renk veren bitki ve sebzeleri kağıt boyamada kullanıyoruz. Kağıtlar renklerini korusun diye de şap kullanıyoruz. Daha sonra çalışacağımız motiflerimizi belirliyoruz ve kağıtlarımıza motifleri geçirip kesme işlemine başlıyoruz. Kompozisyona uyarak yapıştırıyoruz ve tablo haline getiriyoruz. Büyük bir çalışma yapılacaksa bu, uzun bir süre alabiliyor. Örneğin, fetih tablosu 8 ay gibi bir sürede bitti. Fatih'in İstanbul'u fethi ve İstanbul'u simgeleyen önemli merkezleri işledim. Topkapı Sarayı'ndaki çini işlemelerden alıntı yaptım. Fatih'in kaftanı, miğferi, surlar, Galata Kulesi, gemilerin karadan denize indirilmesi gibi sahneleri bu tabloda canladırmaya çalıştım."