İstanbul’un arsa değeri 2 trilyon dolar

Yaklaşık 5,2 milyar metrekare alana sahip İstanbul'da yol ve göl gibi değer atanması mümkün olmayan alanlar dışında kalan arsa ve arazilerin toplam değeri 2 trilyon dolar.

Türkiye Veri İşleme Üssü TUVIUS'un araştırmasına göre İstanbul'daki toplam 5,2 milyar metrekarelik arsa ve arazinin değeri 2 trilyon dolar.



Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkta faaliyet gösteren TUVIUS'un genel müdürü İshak Kurtuluş Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yaptıkları araştırmanın sonuçlarını hakkında bilgi verdi.



Altun, toplam alanı yaklaşık olarak 5,2 milyar metrekare olan İstanbul'da yol, göl ve değer atanması mümkün olmayan ve satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar dışındaki bütün arsa ve arazileri değerlendiremeye aldıklarını dile getirdi.



Arsaların ortalama metrekare değerinin bin 250 lira olduğunu kaydeden Altun, "Yaptığımız araştırmalar sonucu İstanbul'un toplam arsa ve arazi değerini 2 trilyon 50 milyar 974 milyon 856 bin 94 dolar olarak belirledik. Biz ortalama 2 trilyon dolar diyoruz. Dolar kuru 3,5 lira olarak ele alırsak İstanbul'un toplam arsa ve arazi değeri 7 trilyon lira." dedi.



EN DEĞERLİ İLÇELER AVRUPA YAKASINDA



İstanbul'un en değerli ilçelerinin başında Şişli geldiğini, onu Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in takip ettiğini aktaran Altun, bu ilçelerde ortalama arsa metrekare değerinin 10 ila 25 bin lira arasında değiştiğini vurguladı.



Altun, en değerli ilçelerin Avrupa Yakasında olduğunun altını çizerek, bu yakadaki diğer değerli ilçelerin ise Bakırköy ve Güngören olduğunu aktardı. Altun, Bağcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler ve Kağıthane'de ortalama metrekare değerinin 5 bin ila 10 bin lira arasında değiştiği bilgisini verdi.



Genel Müdür Altun, "Yine Avrupa tarafındaki ilçelerimizden bilgi verecek olursak, ortalama arsa ve arazi değerleri Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Sultangazi, Esenler, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt'ta 2 bin 500 lira ila 5 bin lira, Başakşehir ve Beylikdüzü'nde 1000 lira ila 2 bin 500 lira aralığında." ifadelerini kullandı.



ANADOLU'DA KADIKÖY, ATAŞEHİR VE MALTEPE ÖNE ÇIKIYOR



Altun, Anadolu Yakasında en değerli ilçeler konusunda başı Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'nin çektiğini belirterek, bu semtlerde ortalama metrekare değerinin 5 bin ila 10 bin lira arasında değiştiğini söyledi.



Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'da toplam arsa ve arazilerin ortalama değerinin metrekare başına 2 bin 500 ila 5 bin lira aralığında olduğunu dile getiren Altun, Beykoz, Sancaktepe, Tuzla, Suntanbeyli, Pendik ve Çekmeköy'de ise ortalama değerin 1000 lira ila 2 bin 500 lira arasında olduğunu anlattı.



Altun, Çatalca, Şile ve Silivri'deki toplam arsa ve arazilerin ortalama metrekare değerinin 500 liranın altında olduğunu ifade ederek, "Bu 3 ilçemizi ise bu alanda ortalaması 500 ile 1000 lira arasında değişen Büyükçekmece ve Arnavutköy geliyor." diye konuştu.



"PROJELER, ARSA FİYATLARININ ARTMASINDA ÖNEMLİ ETKEN"



Altun, İstanbul'da arsa fiyatlarının tek bir kritere göre şekillenmediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Arsa ve arazi değerlerinde son 5 sene içerisinde düşüş eğilimlerine nadiren rastlanıyor. Arsalar son yıllarda ciddi değer kazandı. Özellikle tanıtımı gerçekleştirilen önemli proje alanları ve yakın çevresinde yüksek talepler doğurması, yabancı yatırımlarının gayrimenkule yönelik işlem hacimleri, altyapı ve kentsel hizmetlerin erişilebilirliğin artışına paralel gelişimi fiyatların yükselmesinde etken. İlçe arazi metrekare değerlerini etkileyen ön önemli ve dikkat çekici nokta ise projeler."

Kaynak: AA