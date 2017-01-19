İstanbul'un 9 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 22 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçenin bazı bölgelerine, 22 Ocak Pazar günü elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 22 Ocak Pazar günü Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenyurt, Sarıyer, Fatih, Büyükçekmece, Silivri, Bağcılar ve Güngören'de bazı bölgeler elektrik alamayacak.

BAHÇELİEVLER



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



"Bahçelievler'de 07.00-18.30 saatlerinde, Yenibosna Merkez Mahallesi Arif Ağa, Ata 1, Barış, Bloklar, Boyner, Çavuş, Elif, Erciyes 1, Erdal, Gündüz, Huzur, Ihlamur 3, Kahraman, Karakol, Kavak, Kaya 1, Kayalık, Köyaltı, Nigar, Okul 2, Oruç Reis, Öksüz, Paktaş, Remzi Özkaya sokaklar, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak, Atatürk, Çınar, Değirmenbahçe, Sanayi, Siteler, Yıldırım Beyazıt caddeleri ile Cobançeşme Mahallesi Altay, Aşiyan 1, Kımız, Manavgat, Okul, Selvi, Serik, Tepecik, Yaprak 1, Dumlupınar, Mithatpaşa caddeleri.

KÜÇÜKÇEKMECE



Küçükçekmece'de 07.00-18.30 saatlerinde, Kartaltepe Mahallesi Çobançeşme Fidanlık sokak ve civarı.

ESENYURT



Esenyurt'ta 07.00-18.00 saatlerinde, Orhan Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarı ve civarı, 09.00-20.00 saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman ve civarı.

FATİH



Sarıyer'de 08.00-18.00 saatlerinde, İstinye, Yeniköy, Ferahevler, Tarabya, Kireçburnu mahalleleri ve civarı, 08.00-16.00 saatlerinde Maslak Mahallesi AOS 13. Sokak.



Fatih'te 08.00-20.00 saatlerinde, Cibali Mahallesi Elvanzade Cami, Cemalettin Efendi, Tepedelen, Yeşil Tulumba, Yeni Tulumba Çıkmazı, Bostan Hamamı, Pekmezci, Fukarababası sokaklar, Salihpaşa, Üsküplü caddeleri, Atatürk Bulvarı, Sarıdemir Mahallesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi.

BÜYÜKÇEKMECE



Büyükçekmece'de 09.00-18.00 saatlerinde, Kumburgaz Mahallesi Yalı, Tulumbadere, Kürk, E5 Kuzey Yanyol caddeleri, Şahika, Şan, Volkan, Çiftli 1 sokaklar, Yenimahalle Mahallesi Menzil, Örgün, Bengü 2. sokakları ile Künk, Recep Yazıcıoğlu caddeleri ve civarı.

SİLİVRİ



Silivri'de 09.00-14.00 saatlerinde, Sinan Mahallesi İlhan Caddesi ve civarı.

BAĞCILAR



Bağcılar'da 09.00-18.00 saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi ile 4, 4/1b, 4/1a, 7, 8/3, 6, 5, 4/2a, 4/2, 4/3a, 6/a, 8/5a, 8/5, 6/1, 8/4. sokakları ve civarı.

GÜNGÖREN



Güngören'de 10.00-18.00 saatlerinde Gençosman Mahallesi Aktara, Atalay sokaklar ve civarı."