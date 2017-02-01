"İstanbul'un 100 Tekkesi" okuyucuyla buluştu

"İstanbul'un 100'leri Serisi"nin 81. kitabı, araştırmacı yazar Mehmed Akif Köseoğlu tarafından, 15 yıllık araştırmanın ürünü olarak hazırlandı.

İstanbul’un sosyal, kültürel ve dini hayatında iz bırakan 100 tekke, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından tek kitapta toplandı.



"İstanbul'un 100'leri Serisi"nin 81. kitabı olan "İstanbul'un 100 Tekkesi", 1453'ten, tekkelerin 677 sayılı kanunla yasaklandığı 1925 yılına kadar olan zaman dilimini içeriyor.



Araştırmacı yazar Mehmed Akif Köseoğlu tarafından, 15 yıllık araştırmanın ürünü olarak hazırlanan kitapta, İstanbul'da faaliyet gösteren 500 tekke arasından seçilen 100 tekke yer alıyor.



Tekkeler, İstanbul'da bir tarikatın ilk açılan tekkesi olması, şeyhleri vasıtasıyla tarikat içinde kazandığı önem ve 1925 yılına kadar ayakta kalabilmesi gibi kıstaslar göz önüne alınarak seçildi.



Tekkelerin, alfabetik sırayla değil, ilçe ilçe sıralandığı kitapta, Fatih Sultan Mehmed'in müridi olmak istediği Şeyh Vefa Tekkesi, Orta Asya'dan hacca giderken İstanbul'a uğrayan Müslümanların misafir olduğu Özbekler Tekkesi, Evliya Çelebi'nin elini öpüp hayır duasını aldığı Durmuş Dede, Kanuni Sultan Süleyman'ın sütkardeşi Yahya Efendi, Sultan III. Ahmed'in Nureddin Cerrahi için Karagümrük'te inşa ettirdiği tekke, Kalenderi ve Mevlevi dervişlerine tahsis edilen Kalenderhane gibi 100 tekke yer alıyor.



Fakir insanlarla zengin insanları bir çatı altında toplayan tekkelerin, sosyal kaynaşmanın da zeminini oluşturduğu belirtilen kitabın, şehrin geçmişine ve manevi hayatına ışık tutan mekanları keşfetmeye yardımcı olması amaçlanıyor.