"İstanbul'un 100 Mizah Dergisi" okuyucuyla buluştu

Mizah alanındaki çalışmaların eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanan eserde, Türk mizahının 90 yıllık serüveni anlatılıyor.

Araştırmacı, yazar Merve Ünver tarafından kaleme alınan "İstanbul'un 100 Mizah Dergisi" adlı kitap okuyucuyla buluştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından İstanbul'un 100'leri serisinin 80. kitabı olarak yayımlanan eserde, Osmanlı dönemindeki ilk mizah dergisinden, Cumhuriyet döneminde faaliyet gösteren yayınlar ve 1960'lı yılların en popüler mizah dergileri anlatılıyor.



Mizah alanındaki çalışmaların eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanan eserde, ilk mizah eki Terakki, batılı anlamda ilk bağımsız mizah dergisi Diyojen, ilk renkli karikatürün yayınlandığı Musavver Papağan, mizahın kitabı olarak kabul edilen Musavver Şahika, en aykırı ve mizahi yayın olarak belirtilen Eşek dergisi ile Aydede, Akbaba, bir akımın öncüsü olarak bilinen Karakedi ve Dolmuş'un aralarında bulunduğu birçok dergi yer alıyor.



Türk mizahının 90 yıllık serüvenini aktaran eserde, dergilerin kuruluş tarihleri, kurucuları, yayın periyodu, yayın kadrosu, içerik ve ilgi çekici yazı ve çizimler kronolojik bir biçimde anlatılıyor.



Dede Korkut, Keloğlan, Bekri Mustafa, Kaygısız Abdal, Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz ile süregelen sözlü mizah geleneği, 19. yüzyılda matbaanın yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte mizah dergilerinin de dahil olması ile başlıyor.



Türkçe ilk mizah dergisinden, Türk mizah basınına örnek olmuş 100 yayının seçildiği kitap, Türk mizahının başlangıcı, gelişimi ve bugüne kadarki gelişimini de konu ediniyor.