İstanbullura modern çarşı için imzalar atıldı

Rami Kışlasında faaliyet gösteren Rami Gıda Toptancıları Hali esnafı için Kayabaşı Batı Resneli Bölgesinde yapılacak modern çarşının inşa sözleşmesi imzalandı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Hizmet Binasında düzenlenen törende TOKİ ve Doğuş İnşaat arasında imzalar atıldı. Doğuş İnşaat'ın üstlenici olduğu projede müşavirlik işlemlerini TOKİ iştiraki Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret AŞ (EPP) yürütecek.



İmza töreninde konuşan TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin Kayabaşı Batı Resneli Bölgesinde yapacağı yeni çarşıyla, Rami Kışlasında 1986'dan bu yana geçici olarak zor ve sağlıksız koşullarda faaliyetlerini sürdüren gıda toptancılarının yüzünü güldüreceklerini belirterek, Rami Kuru Gıdacılar Toptancılar Halinde bulunan esnafın daha modern ve günün ihtiyaçlarına cevap veren iş yerlerine sahip olacağını kaydetti.



- "PROJEYİ 2018 SONUNDA ERKEN BİTİRMEYİ İSTİYORUZ"



Ergün Turan, proje üzerinde uzun zamandır çalıştıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:



"İdaremiz ve iştiraki tarafından epey zamandır arazi üretiminden başlayan bir süreç takip edildi. Gerçekten İstanbul'un önemli bir noktasında arazi üretildi, kamulaştırmaları yapıldı, planlama süreçleri tamamlandı ve proje ihalesinde en son uygulama için yapım ihalesini de yaptık. İhalemiz 340 milyon artı KDV bedelle yapılan bir iş. 7 firma iştirak şirketimiz tarafından, yüksek rekabetli bir ihale yapıldı. İhale sonucunda da Doğuş İnşaat ve ortağı bu işi aldı. 800 gün süresi var, tarihi 14 Nisan 2019. Bundan daha önce, yani 2018 yılı sonuna yetişecek şekilde projenin bitmesini temenni ediyoruz.



Bu, sadece buradaki mülkiyet sahipleri için değil İstanbul için de çok önemli bir proje. Çünkü boşaltılan alan İstanbul'un beklediği bir alan. Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği bir kütüphane olarak Kültür Bakanlığımız da çalışmalara başlamıştı. Tarihi ve kültürel bir alan, İstanbulluların hizmetine sunulmuş olacak. Sorunsuz bitmesini temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."



İmza töreninde EPP Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Güler, EPP Genel Müdürü Hüseyin Karaca, Doğuş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Cahit Gülen ve Rami Toptan Gıdacıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanvekili Abdurrahman Yalçın da yer aldı.



Doğuş İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Cahit Gülen de bugüne kadar yaptıkları hiçbir işi yarım bırakmadıklarını belirterek, "Bu projede de bize verilen hedefler doğrultusunda istenilen kalite ve zamanda işi bitireceğimizi söyleyebilirim." dedi.



EPP Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Güler ise projenin özellikle İstanbul trafiği sorununa çok büyük bir çözüm sağlayacağını ve gelecek dönemde de bu çapta olan sanayi kuruluşlarının İstanbul dışına taşınmasının önem arz ettiğini dile getirerek, "Bu bir öncü olacak. Gerek kalitesiyle gerekse sosyal tesisleri ve çağdaş mimari tarzındaki kullanımı açısından da güzel bir proje olacağını düşünüyoruz. EPP olarak bizler TOKİ iştiraki bir kuruluş olarak bu konuda öncü bir rol üstlendik. İnşallah zamanından önce de yüklenici firmamızın taahhüdü çerçevesinde esnaf kardeşlerimize burayı teslim etmenin gururunu yaşarız." ifadelerini kullandı.



- PROJENİN DETAYLARI VE YOL HARİTASI



Kayabaşı'nda yapılacak yeni çarşının 322 bin metrekarelik alan üzerinde yaklaşık 110 bin metrekarelik inşaatı yapılacak. Projede 990 toptancı dükkanı, banka, restoran, kafeterya gibi 120 ticari mekan, 541 araçlık kapalı, 634 açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark, mescit ve sosyal tesisten oluşan bir yerleşke inşa edilecek.



İdare olarak, şehir içinde yer alan sanayi tesislerinin daha modern şekilde şehir dışına taşınması devam edecek. Çarşının inşaatı bugün başlayacak ve iki yıl içinde bitirilecek. Kamulaştırması TOKİ tarafından yapılan yeni sanayi sitesi 19 farklı meslek grubuna hizmet verecek. ​