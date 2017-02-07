İstanbullular pedal basmayı sevdi

İstanbul'da geçen yıl 150 bin kişi Akıllı Bisiklet Sistemi ile kiraladığı bisikletlerle yolculuk yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bisiklet kullanımının yaygınlaşması amacıyla hayata geçirdiği Akıllı Bisiklet Sistemi (İSBİKE) ile geçen yıl 150 bin kişi bisikletle gezdi.



Kredi kartı ve abone kartıyla kiralanabilen bisikletlerle vatandaşlar, belirtilen güzergahlarda hem spor, hem de sahilde keyifli bir yolculuk yapma imkanı buldu.



Sistemin, kent genelinde yaygınlaştırılması amacıyla uygun noktalar, özellikle de sahil bandında çalışmalar sürüyor. Proje, Kadıköy - Kartal - Maltepe Şehir Parkı arasında kurulan 14 istasyon ve 140 bisikletle başlatıldı. Bu kapsamda Florya - Yeşilköy hattında da 5 istasyon ve 60 bisikletle hizmet veriliyor.



Bisiklet yolları üzerinde İSPARK tarafından kurulan Akıllı Bisiklet Sistemi, vatandaşlardan da ilgi görürken geçen yıl, özellikle olarak ilkbahar ve yaz mevsiminde toplam 150 bin kişi, akıllı bisiklet kullandı.



İstanbullular, istasyonlardan kiraladıkları akıllı bisikletlerle 6 kilometrelik Florya - Yeşilköy ile 18 kilometrelik Kadıköy - Maltepe Şehir Parkı arasında yolculuk yaptı.



Öte yandan İBB şehir genelinde yeni bisiklet yollarını hizmete açma çalışmalarını da sürdürüyor. Yeni açılan noktalar üzerinde akıllı bisiklet kiralama üniteleri kurularak, farklı ilçelerde de vatandaşlara kiralama hizmeti verilecek.



BİSİKLET SAYISI 3 BİNE ÇIKARILACAK



Mevcut hatlara, özellikle sahil bandı, Tarihi Yarımada, arazi yapısı uygun merkezler, metro ve diğer ulaşım noktalarında yenileri eklenecek. İki yıl içerisinde yeni hatlarla birlikte bisiklet sayısının 3 bine çıkarılması hedefleniyor.



Bisiklet kullanıcıları, İSBİKE abone kartı ya da kredi kartıyla bir saat için 2,5 lira, 2 saat için ise 4 lira ücret ödeyecek. Kullanıcılar, 120 - 180 dakika arası için 6 lira öderken, 3 saat ve üzeri kullanımda ise her saat 4 lira karşılığında bisiklet kiralayabilecek.



Kredi kartı ya da abonelik olmak üzere 2 farklı şekilde hizmet veren sistemi kredi kartıyla kullanmak isteyenler, kiosk ekranında "bisiklet kirala" butonunu tıkladıktan sonra sisteme üye olacak. Bu işlemin ardından kredi kartı ile kiosk üzerindeki adımlar bir biri ardına tamamlandıktan sonra sistemin verdiği 8 haneli şifre kullanılarak, bisiklet kiralanabiliyor.



Kullanılan teknoloji sayesinde veri tabanıyla irtibat kurarak aktif hale gelen sistemde, bisikletin tüm hareketleri izlenebiliyor. Sistem ayrıca alınan bisikletin herhangi bir akıllı bisiklet İstasyonuna teslim edilebilmesine imkan da tanıyor.