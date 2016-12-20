İstanbul'dan görevlendirme yapılan Silopi Belediyesine 96 bank

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesine 96 bank gönderildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari, Silopi, İdil, Cizre, Sur, Silvan ve Hani belediyeleri ile "kardeş şehir" olmasını öngören protokolü kabul etmesinin ardından, söz konusu belediyelerle iş birliği ve yardımlaşma arttı.



İBB, söz konusu belediyelere, hizmetlerin hızlı ve kolay yürütülmesi için tecrübe paylaşımı yaparken teknolojik ekipman, araç, iş makinesi gibi ihtiyaçlar için destek oluyor. Bu kapsamda İBB'nin Silopi Belediyesine gönderdiği 96 bank, ilçedeki parklara yerleştirildi.



Silopi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ökten, ilçe halkına hak ettiği hizmeti sunmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Hizmetlerimiz hızla devam ediyor. Kardeş şehir uygulamasıyla güzel projeler hayata geçireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.



PARK SAKİNLERİ YENİ BANKLARDAN MEMNUN



İlçe sakinleri de parkların İBB'nin gönderdiği banklar sayesinde yeni bir çehreye kavuşmasından memnun.



Silopi Devlet Hastanesinde staj yapan Ferhat Bostancı, öğle paydosunda gelip bankta oturduğunu aktararak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Burak Geçkil de daha önce parklarda bank olmadığı için zaman geçiremediklerini belirterek, İBB sayesinde eksikliğin giderildiğini kaydetti.



Murat Öztürk ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilçeye katkılarından dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Kaynak: AA