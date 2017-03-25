İstanbul'dan "Dünya Saati" hareketine destek

Sultan Ahmet Camisi, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de aralarında olduğu yapılar 20.30'da ışıklarını kapattı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı Türkiye (WWF Türkiye) tarafından iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde Eyfel Kulesi, Sidney Opera Binası’nın da aralarında bulunduğu anıtsal yapılarla eş zamanlı olarak İstanbul’da da birçok tarihi yapının ışıkları 20.30’da bir saatliğine kapatıldı.



Bu akşam tüm dünyayla eş zamanlı gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliğinde, iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek için İstanbul’da aralarında köprüler, Topkapı Sarayı, Rumeli Hisarı, Galata Kulesi gibi önemli anıtsal yapıların ışıkları, bir saatliğine kapatıldı.



İstanbul’da Sultan Ahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Beykoz Kasrı, Beylerbeyi Camisi, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Camisi, Dolmabahçe Sarayı ve Saat Kulesi, Galata Kulesi, Ihlamur kasırları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Küçüksu Kasrı, Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi, Yeni Cami, Yıldız Sarayı, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Vodafone Arena, Türk Telekom Arena, Ülker Stadyumu’nda ışıklar bir saatliğine kapatıldı.



WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Dünya Saati’nin tüm dünyada milyonlarca insanı harekete geçiren en büyük çevre hareketlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Amacımız, 60 dakikalık duyarlılığın 365 güne yayılması. Bu yüzden de bu yıl Dünya Saati’ni geleceğimizi aydınlatacak bir eylemle birleştirdik. Akdeniz ormanlarının korunması için yürüttüğümüz projemizi güçlendirmek için bir bağış kampanyası başlattık. Yapılan bağışlar, bir saatlik etkinliğimizi, gelecek kuşakların daha güzel bir dünyada yaşamasını sağlayacak önemli bir harekete dönüştürecek." ifadelerini kullandı.