İstanbul'daki terör saldırısına meydanlardan tepki

Türkiye'nin farklı illerinin meydanlarında İstanbul'daki terör saldırısı protesto edildi.

TOKAT



Tokat'ın Erbaa ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.



Ellerinde Türk bayraklarıya Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 6 bin kişi, "Polise uzanan eller kırılsın", "Şehidim hakkını helal et bize", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atarak, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdü.



Burada nöbet tutan polislere çiçek veren vatandaşlar, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

BURDUR



İstanbul’da yaşanan terör saldırıları, Burdur Valiliği, Burdur Belediye Başkanlığı, sivil toplum kuruluşu ve örgütlerinin ortaklaşa düzenlediği yürüyüşle protesto edildi.



Ellerindeki Türk bayrakları ile Köprübaşı mevkisinde toplanan vatandaşlar, "Polise uzanan eller kırılsın", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Dişe diş, kana kan, intikam" ve "Ne Mutlu Türk'üm diyene" şeklinde slogan atarak Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından terör saldırısında şehit olanlar için dua edildi.

KIRKLARELİ



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, İstanbul'daki terör saldırısını protesto etmek amacıyla "Teröre Lanet, Polise Destek" yürüyüşü düzenlendi.



Ellerinde Türk bayraklarıyla Kongre Meydanı'nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup, ''Polise uzanan eller kırılsın'', ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Kahrolsun PKK'' şeklinde sloganlar atarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne yürüdü.



Burada saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşını okuyan grup adına, AK Parti İlçe Başkanı Tanzer Koç ile MHP İlçe Başkanı Akın Çetinbaş, İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca'ya çiçek vererek, taziyede bulundu.



AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Koç, İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için de şifa diledi.

YOZGAT



Yozgat’ta bir grup genç, İstanbul’daki terör saldırısını kınamak için yürüyüş yaptı.



Sosyal medyadan örgütlenen gençler, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.



Burada şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra Lise Caddesi’nde, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK", "Vatan sana canım feda", "Polis sana canım feda" sloganları atarak yürüdü.



Araç sürücüleri de korna çalarak tepkilerini belirtti, bazı vatandaşlarda alkışlarıyla destek oldu.

İSTANBUL



İstanbul Yozgatlılar Federasyonu üyesi bir grup, Beşiktaş'taki terör saldırısını kınadı.



Saldırının meydana geldiği Şehitler Tepesi'ne gelen federasyon üyesi bir grup, "Biz çevikten kuvvetiz, biz Türkiye'yiz" ve "Yemin ettik, bu vatanı böldürmeyeceğiz" yazılı pankartları açtı. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan grup adına açıklama yapan federasyon başkanı Ahmet Yılmaz, ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyeceğini söyledi.



Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa dileyen Yılmaz, "Aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Tarihi kanla yazmış bir milleti kan dökerek yıldıramazsınız. Terörle mücadele için alınan tüm kararların arkasındayız." ifadelerini kullandı.



İş çıkışı Şehitler Tepesi'ne gelen bazı vatandaşların şehitler için dua ettiği görüldü.



Öte yandan, Sivas Platformu, İstanbul Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği üyeleri ile AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Şehitler Tepesi'nde terör saldırısını kınadı.



Sivas Platformu, İstanbul Sivas Konfederasyonu ve İstanbul Muhtarları Dayanışma Derneği üyeleri ile AK Parti İstanbul Milletvekili Turan, Şehitler Tepesi'nde bir araya geldi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Sivas Platformunun Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, yaptığı açıklamada, terörü lanetleyerek, ülkeyi bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da terör saldırısını lanetleyerek, Türkiye'nin Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş noktası olduğunu, stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca saldırıların hedefi haline geldiğini, Şehitler Tepesi'ndeki terör saldırısının da ilk olmadığını kaydetti.

MUŞ



Varto'da bir grup kadın, İstanbul'daki terör saldırısını protesto etmek için, AK Parti İlçe Teşkilatının organizasyonuyla, çeşitli yemekler hazırlayarak, yol kontrolü yapan polislere ikram etti.



Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu ilçede bir grup kadın, terör saldırısına tepki göstermek amacıyla, evlerinde hazırladıkları çorba, gözleme ve dolmaları dondurucu soğukta nöbet tutan polis ekiplerine ulaştırarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, burada yaptığı konuşmada, ilçe halkının artık terörle anılmak istemediğini söyledi. Çetin, "Hemşehrilerimiz gelip burada nöbet tutan polislerimize çorba ikramında bulundular. Bu güzel davranıştan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Varto halkı artık huzur istiyor. Eski günler bitti, bu halk artık terörle anılmak istemiyor, vatanını, milletini seviyor. Gençlerini okutup üniversitelere göndermek istiyor. İnşallah biz de bunun alt yapısını kuruyoruz, her türlü hizmeti insanlarımıza sunacağız." dedi.



Polis ekipleri de ikramları nedeniyle kadınlara teşekkür etti.

ŞANLIURFA



Şanlıurfa'da, İstanbul'daki terör saldırısına tepki amacıyla "Şehitlere saygı" yürüyüşü düzenlendi.



Kentteki taraftar dernekleri tarafından organize edilen yürüyüşte bir araya gelen Şanlıurfaspor taraftarları ve vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Balıklıgöl Platosu'ndan Büyükşehir Belediyesi binasına kadar yürüdü.



Yağmura rağmen çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşte, terör örgütü PKK aleyhine sloganlar atıldı.



Yürüyüş sonunda taraftarlar, yol boyunca güvenliklerini sağlayan çevik kuvvet polislerine karanfil verdi.

Kaynak: AA