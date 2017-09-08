İstanbul'daki terör operasyonu
İstanbul'daki terör operasyonunda DHKP-C üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmişte birçok olaya karışan terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişinin sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Sarıyer Küçükarmutlu bölgesinde saklandıkları ve sık sık adres değiştirdikleri belirlenen 2 zanlı, 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda şifrelenmiş örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.
Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği, şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.