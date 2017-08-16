İstanbul'daki terör operasyonu

Fatih'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen ve 2 kişinin yakalandığı operasyonda, 3 el bombası, 2 tüfek ve 1 tabanca bulundu.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Fatih'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan biri kadın 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, 3 el bombası, kalaşnikof marka tüfek, otomatik av tüfeği, tabanca, çok sayıda yedek şarjör ve mermi ele geçirildi.



Gözaltındaki zanlılar, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, dün Fatih İskenderpaşa Mahallesi Dolap Caddesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, biri kadın 2 kişi yakalanmıştı.