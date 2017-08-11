İstanbul'daki terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde esnafa dağıttıkları sözde etkinlik davetiyesi karşılığında zorla para alan örgüt üyeleri, Avrupa'daki örgüt kamplarında eğitim alarak sansasyonel eylem için İstanbul'a geldiği belirlenen teröristler ve örgütün Tunceli-Bingöl yapılanmasında yer alıp İstanbul'da saklandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Soruşturma kapsamında, Arnavutköy, Avcılar, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Gaziosmapaşa, Küçükçekmece, Kartal ve Sultangazi'de operasyon düzenleyen polis, haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 12'sini yakaladı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 1 pompalı tüfek ,59 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirdi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.