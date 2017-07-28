İstanbul'daki sağanağın bilançosu açıklandı

İstanbul İtfaiyesi'nin sağanak ve fırtınada devrilen 214 ağaca ve 296 çatı uçmasına, Park Bahçeler Daire Başkanlığı'nın da devrilen 175 ağaca müdahale ettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kenti dün akşam saatlerinde etkisi altına alan şiddetli fırtınayla başlayan yağış, gece yarısına doğru etkisini azalttı.



Şiddetli yağışın başlamasıyla AKOM'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, afetle mücadele çalışmalarına başkanlık yaptı.



Başkan Topbaş, yağış nedeniyle çöken Şişli Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarının tekrar yapılması talimatı verdi. Ekiplerin, enkaz kaldırma işlemini tamamlamasının ardından başlatılan duvarı örme çalışmaları devam ediyor.



Çengelköy'de fırtınadan devrilen 26 metre boyunda, 126 santimetre çapındaki 176 yaşındaki korunmaya değer araç sınıfındaki çınara, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Başkan Topbaş'ın talimatıyla ağacın tekrar hayata döndürülmesi için özel çalışma yürütülüyor.



Kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle başta Beykoz, Büyükçekmece, Bahçelievler, Güngören, Fatih, Üsküdar, Beyoğlu, Bakırköy, Şişli, Kadıköy olmak üzere birçok noktada su baskını, göllenme, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması olayları yaşandı. Dolu nedeniyle birçok ev ve araçta hasar meydana geldi.



İstanbul İtfaiyesi devrilen 214 ağaca ve 296 çatı uçmasına, Park Bahçeler Daire Başkanlığı ise devrilen 175 ağaca müdahale etti.



Halkla İlişkiler 153 çözüm ekipleri, 100 personelle vatandaşların ihbarları doğrultusunda yardım götürdü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği koordinasyonuyla İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Zabıta, Atık Yönetim Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, AFAD ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti.



Büyükşehir Belediye ekipleri su baskınlarına 7 bin 350 personel, bin 194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipmanla mücadele ediyor.



İstanbul genelinde temizlik ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, 11.30 itibarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.