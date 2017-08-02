İstanbul'daki "kara nokta"lara dikkat

Kentte, 1 Ocak-24 Temmuz tarihlerinde 15 bin 994'ü hasarlı, 7 bin 913'ü yaralanmalı ve 93'ü ölümlü olmak üzere 24 bin trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 99 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 283 kişi de yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "kara nokta"ların tespit edildiği çalışmada, trafik kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında D-100 karayolunun Harem-Tuzla arası yer alırken, bunu D-100 karayolunun Haramidere-Edirnekapı arası ile TEM otoyolunun güney yolu takip etti.



Emniyet yetkilileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları, özellikle aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini takmaları konusunda uyardı.



