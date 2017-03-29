İstanbul'daki asayiş uygulaması

Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 11 şahsın yakalandığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Huzur Asayiş" adı verilen uygulama çerçevesinde çeşitli noktalarda 2 bin 538 şahsa Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Tarama sonucu, aranması bulunduğu belirlenen 11 kişi yakalandı.



Uygulama çerçevesinde 509 araç kontrol edildi. Denetim sonucu, eksiklikleri tespit edilen araçlara 21 bin 3 Türk lirası ceza uygulandı. Ayrıca, 6 araç trafikten men edilirken, 2 pompalı tüfek, biri kuru sıkı olmak üzere iki tabanca ve bunlara ait bir miktar mermi ele geçirildi.



Denetimi yapılan 75 umuma açık yerden 4'üne idari para cezası kesilirken, 5 şans oyunu makinesiyle 900 paket kaçak sigara elde edildi.