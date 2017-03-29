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29 Mart 2017 07:58 | Son Güncelleme: 29 Mart 2017 07:59

İstanbul'daki asayiş uygulaması

Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 11 şahsın yakalandığı bildirildi.

İstanbul'daki asayiş uygulaması

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, "Huzur Asayiş" adı verilen uygulama çerçevesinde çeşitli noktalarda 2 bin 538 şahsa Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Tarama sonucu, aranması bulunduğu belirlenen 11 kişi yakalandı.

Uygulama çerçevesinde 509 araç kontrol edildi. Denetim sonucu, eksiklikleri tespit edilen araçlara 21 bin 3 Türk lirası ceza uygulandı. Ayrıca, 6 araç trafikten men edilirken, 2 pompalı tüfek, biri kuru sıkı olmak üzere iki tabanca ve bunlara ait bir miktar mermi ele geçirildi.

Denetimi yapılan 75 umuma açık yerden 4'üne idari para cezası kesilirken, 5 şans oyunu makinesiyle 900 paket kaçak sigara elde edildi.

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