İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" iddianamesi kabul edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 24 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.