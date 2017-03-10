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10 Mart 2017 17:55 | Son Güncelleme: 10 Mart 2017 17:57

İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" iddianamesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İstanbul'daki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" sonucunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 9'u firari 15'i tutuklu 24 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etiketler: ana darbe soruşturmasıfetullah gülenistanbulfetöfirari


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