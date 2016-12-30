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30 Aralık 2016 21:34 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2016 21:36

İstanbul'da yılbaşı gecesi için büyük tedbir alındı

İstanbul il genelinde vatandaşların, yılbaşı günü ve gecesini huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da yılbaşı gecesi için büyük tedbir alındı

İstanbul yılbaşına hazırlanırken, asayiş birimleri istenmeyen bir durumla karşılaşılmaması amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

Terör örgütlerinden gelebilecek olası saldırılara karşılık vatandaşların yoğun olarak  bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait  istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların  gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde tüm emniyet tedbirleri alındı.

AVM, OTOGAR VE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA POLİS TEYAKKUZDA OLACAK

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlarda, kamuoyunun yoğun ilgisinin bulunduğu ve kutlamaların gerçekleştirildiği meydan ve alanlar ile eğlence yerlerinde, güvenlik birimlerince tüm emniyet tedbirleri alınacak ve istihbarata azami önem verilecek.


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