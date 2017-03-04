İstanbul'da yanmış erkek cesedi bulundu

Bahçelievler'de yıkılmak üzere boşaltılan metruk bir binada yanmış erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 17. Sokak'ta yıkılması için 10 gün önce boşaltılan metruk binanın giriş katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.



Ekiplerin gelmesini beklemeden yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, dumanların çıktığı yere girdiklerinde koltukta oturur vaziyette yanmakta olan bir ceset gördü.



Yangının söndürülmesinin ardından gelen itfaiye görevlileri, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İhbar üzerine çalışma başlatan 112 Acil Servis ekipleri de binadaki kişinin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polisler ise olay yerinde inceleme yaparak delilleri topladı.



Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen ve bir erkeğe ait olduğu anlaşılan cesedin kimlik tespiti ile olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.