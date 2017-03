İstanbul'da helikopter düştü

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü. Helikopterde ikisi pilot, 4'ü yabancı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü. Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'de saat 11.30 sıralarında helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düştü.



Bölgeye sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Helikopterin Atatürk Havalimanı'ndan Bilecik'e gitmek üzere havalanan özel bir şirkete ait Sikorsky türü helikopter olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait S-76 tipi Sikorsky TC HEZ kuyruk tescilli özel bir şirkete ait helikopter Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'e gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra sonra saat 11.30'da Büyükçekmece'de düştü.



PARÇALARI GENİŞ ALANA YAYILDI



Kuleye çarptıktan sonra helikopterin daha sonra Büyükçekmece rampasında Edirne istikametinde E-5'e düştüğü öğrenildi.



Düşen helikopterin parçalarının geniş bir alana yayılması nedeniyle bölgede E-5 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



İtfaiye, polis, AFAD ve diğer ekiplerin, sisin de etkili olduğu bölgede başka ölü veya yaralı olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor.



"HELİKOPTERDE 7 KİŞİ BULUNMAKTADIR"



Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin, helikopterde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunduğunu, uçuş ekibinin Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimlerinin ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan olduğunu bildirdi.



Mallı, İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kuğu Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterlerinin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11.20’de kalkış yaptığını hatırlattı.



Gürcan Mallı, şunları kaydetti:



"Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi kaptan pilot Alaattin Nacar ve kaptan pilot Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan.



Yaşanan elim olaya ilişkin inceleme ve araştırmalar devam etmekte olup yeni bilgilere ulaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."



VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükçekmece'de düşen helikopterle ilgili, "Şu anda başsavcı ve bir savcı burada çalışıyor. Adli Tıp Kurumu ve kaza kırım ekibi de çalışacak. Her yönüyle olay aydınlatılmak üzere çalışılıyor." dedi.



İstanbul Valisi Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve diğer yetkililerle olay yerindeki incelemesinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.



İlk tespitlere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Şahin, "Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar başsavcımız ve başsavcılıkta görevli diğer arkadaşlarla kaza kırım ekibi gerekli incelemeleri yapıyorlar. İncelemelerden sonra elde edilen sonuçlar ve teknik raporlara göre daha kesin bir şekilde açıklama yapacağız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.



Şahin, kazanın sebebine ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, tüm bunların teknik detay olması nedeniyle şu anda bir şey söyleyemeyeceğini belirterek, ekibin çalışmasının ardından yapacağı belirlemelerle kazanın nedeninin anlaşılacağını kaydetti.



"ŞU ANDA BAŞSAVCI VE BİR SAVCI BURADA ÇALIŞIYOR"



Helikopterin kuleye çarptığı bilgisinin kendilerine de iletildiğini ancak bunun teknik incelemenin ardından netleşeceğini dile getiren Şahin, kaza anında hava durumuna ilişkin bilgilerin de gelecek rapor ve ekibin incelemelerinin ardından belli olacağını söyledi.



Gazetecilerin helikopterde 7 kişinin olduğunu söylemesi üzerine Vali Şahin, "Bizde bilgi 5 kişi ama havalimanına yapmış oldukları deklarasyon ve diğer belgelere bakarak bu kesin sayı da o zaman belli olacak. Bununla ilgili Adli Tıp Kurumu da çalışıyor. Onların da vereceği bilgilerle bütün bunlar netleşecek." diye konuştu.



Şahin, helikopterin Bilecik'e gittiği bilgisi olduğunu dile getirerek, "Şu anda başsavcı ve bir savcı burada çalışıyor. Adli Tıp Kurumu ve kaza kırım ekibi de çalışacak. Her yönüyle olay aydınlatılmak üzere çalışılıyor." ifadesini kullandı.



"UNICERA FUARI NEDENİYLE KENDİLERİNİ DAVET ETMİŞTİK"



Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da gazetecilerin, "Kazanın televizyon kulesine çarpma sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Bu konuda bilgi verebilir misiniz?" sorusu üzerine, ayrıntılar hakkında şu anda bilgilerinin olmadığını ve kazanın nasıl meydana geldiğini bilmediklerini söyledi.



Helikopterde biri Rusya'daki tesislerin olmak üzere iki yönetici ile Rus müşterilerinin olduğunu ifade eden Eczacıbaşı, "UNICERA Fuarı nedeniyle kendilerini davet etmiştik. 4 misafirimiz vardı. 2 de pilotumuz vardı." dedi.



Eczacıbaşı, helikopterin Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'teki tesislerine gitmek için havalandığını dile getirdi.



Hava şartlarıyla ilgili bilgisinin olmadığını belirten Eczacıbaşı, "Sisli havalarda uçmaya müsait bir helikopter miydi?" sorusu üzerine, "Tam donanımlı bir helikopterdi. Rutin bakımları yapılmıştı." diye konuştu.



Bülent Eczacıbaşı, helikopterdekilerle daha önceden kendisinin değil, yöneticilerin görüştüğünü anlattı.

Sis nedeniyle düştü iddiası



CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, helikopterin sis nedeniyle düştüğünü öne sürerek, şunları söyledi:



"Biz de Büyükçekmece'deydik. Anında olay yerine geldik. 7 şehit gözüküyor. 2'si pilot. Eczacıbaşı'na başsağlığı diledik. Acısını paylaşıyoruz. Bütün ulusumuzun acısını paylaşıyoruz. Zor bir süreç. Bir kaza olduğu anlaşılıyor. Ülkemizin başı sağ olsun."