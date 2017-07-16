İstanbul'da vatan nöbeti başladı

FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yılında İstanbul'un değişik noktalarında, "vatan nöbeti" tutulmaya başlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, İstanbul'un değişik noktalarında, "vatan nöbeti" tutulmaya başlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve selaların okunmasıyla vatandaşlar, direnişin sembol mekanları olan Taksim, Saraçhane, Atatürk Havalimanı ve Çengelköy gibi yerler başta olmak üzere, "vatan nöbeti" için sokaklara akın etti.



Ellerinde Türk bayraklarıyla Taksim'de toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programında yaptığı konuşmaları, burada kurulan dev ekranlardan izledi.



Vatandaşlar, darbenin seyrini değiştiren kahraman şehit Ömer Halisdemir'in heykelinin bulunduğu yerde fotoğraf çektirdi.



Tüm Türkiye'de aynı anda selaların okunmaya başlamasıyla, Taksim'deki "vatan nöbeti" başladı.



ATATÜRK HAVALİMANI



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çok sayıda vatandaş, "vatan nöbeti" tutmak için Atatürk Havalimanı'na geldi.



Havalimanı dış nizamiyesinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Zaman zaman tekbirler getiren vatandaşlara, konvoylar halinde havalimanına gelen sürücüler de tekbirler ve marşlarla karşılık verdi.



Aynı anlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya hareket ederken, havalimanına gelen vatandaşların sayısının da arttığı görüldü.



Buradaki etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda yer alan 16 Türk devletinin bayrakları açılırken, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.



Mehter takımının marşlar seslendirdiği "demokrasi nöbeti"nde bazı vatandaşlar da dev Türk bayrakları açtı. "Airport guards" yazılı tişörtler giyen bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla nöbete iştirak etti.

KISIKLI



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yoğunluk nedeniyle gidemeyen binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı.



Vatandaşlar, buradaki etkinliğe ellerinde Türk bayrakları, ay-yıldızlı ve 15 Temmuz logolu tişört ve şapkalarla katıldı.



İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, selaların okunmasının ardından Kısıklı Caddesi'nde "demokrasi nöbeti"ne başladı.



Bu arada, cadde üzerindeki parkta bazı vatandaşların aileleriyle çadır kurduğu görüldü. Alanda bekleyenlere pilav ve ayran ikram edildi.



Ayrıca çevrede 15 Temmuz darbe girişimine tepki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları içeren pankartlar yer aldı.



SARAÇHANE



15 Temmuz darbe girişimi gecesi, 17 şehidin verildiği 100'ün üzerinde gazinin olduğu Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önündeki cadde ve Saraçhane Parkı, Türk bayraklarıyla donatıldı.



Anma etkinliklerinin yapıldığı alanda kurulan dev ekrandan, darbe girişimi sırasında yaşananlarının anlatıldığı kısa film gösterildi. Başkanlık binasının yanındaki alana, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraflarının yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.



Çok sayıda meslek örgütü ile sendika ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyelerinin çadırlar kurduğu Saraçhane'de, ellerinde bayraklar ve şehitlerin fotoğraflarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, ekranlardan 15 Temmuz gecesi çekilen görüntüleri izledi.



Daha sonra okunan sela ile vatandaşlar demokrasi nöbetine başladı. Selanın ardından Kur'an-ı Kerim okunan nöbette, şehitler için dualar edildi.



VATAN CADDESİ



Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen anma programına vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla caddede trafik çift yönlü durdu.



Yol kenarlarında gruplar halinde namaz kılan, Kur'an-ı Kerim okuyup şehitler için dua eden vatandaşların "vatan nöbeti" sürüyor.



ÇENGELKÖY



Çengelköy'deki anma programında vatandaşlar, toplanma noktasına kurulan platformdaki ekranlardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma törenini izledi.



Ellerinde Türk bayrakları bulunan ve zaman zaman çalınan şarkılara eşlik eden vatandaşlar, sela okunmasıyla "vatan nöbeti"ne başladı.



EYÜP MEYDANI



Eyüp Meydanı'nda kurulan dev platformun önünde toplanan kalabalık, bazı yerel sanatçıların konserini dinledi.



Ellerindeki Türk bayraklarıyla "vatan nöbeti" tutan vatandaşlar, ekranlardan 15 Temmuz'da yaşananların görüntülerini izledi.



BEYKOZ



Beykoz'da vatandaşlar, Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yürüdü. Yürüyüş sırasında iki şerit trafiğe kapatılırken, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.



Beykoz Belediyesi'nce organize edilen yürüyüş sonunda, köprü koruma noktasına kurulan dev ekrandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşma canlı izlendi. Erdoğan'ın konuşmasının ardından darbe girişimi sırasında yaşananlara ilişkin video gösterildi.



Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, burada yaptığı konuşmada, "O akşam tam da bu saatlerde, burada iki canımızı yitirdik ama her ne olursa olsun ölümüne Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin yanında olduk." dedi.



Çelikbilek, "Belki medyaya çok yansımadı, belki ekranlarda günlerce izlemedik ama o akşam burada bizim 90'ın üzerinde vatandaşımız gazi oldu. İki kardeşimizi kaybettik. Murat Akdemir kardeşimiz de Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde darbeye karşı dururken, hainler tarafından şehadet şerbetini içti. Biz başka bir milletiz hamdolsun. Siz Beykozlular da çok başkasınız. O akşam Sayın Başbakanımız daha yeni 'kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz' demişti. Cumhurbaşkanımız o ezberlediğimiz konuşmasını henüz yapmamıştı. Sizler durum böyleyken, takvimler 16 Temmuz olmadan toplandınız. Yüce Rabbim bizlere bir daha 15 Temmuz'lar göstermesin." şeklinde konuştu.



Konuşmanın ardından vatandaşlar otobüslerle demokrasi nöbeti için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na götürüldü.



Ayrıca, İstanbul'un değişik noktalarında toplanan çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları, dillerinde dualarla vatan nöbeti tutmaya devam ediyor.