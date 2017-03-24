İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Bahçelievler ve Esenler'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, aranan şüphelilerden bazıları yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ilçede önceden belirlenen 25 adrese şafak vaktinde eş zamanlı operasyon düzenledi.



Polis helikopteri ve özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu binalarda arama yapıldı.



Bahçelievler Zafer Mahallesi Pınarlı 1 Sokağı'nda bir apartmanın en üst katında arama yapan ekipler, binanın bahçesini de kontrol etti. Bu dairede aramalar sürerken binanın dışında özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı.



Operasyon yapılan adreslerde haklarında arama kararı bulunan kişiler gözaltına alındı.