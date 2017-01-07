İstanbul'da tüm şehir hatları seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, kar yağışı nedeniyle tüm seferlerini iptal ederken, İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri de yapılamıyor.

İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Gece boyunca aralıksız süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tuzlama çalışmaları ana arterlerde yaşanabilecek sorunları engellerken, özellikle ara sokaklarda biriken kar nedeniyle araçlar ve vatandaşlar zor anlar yaşıyor.



Vatandaşların, ağırlıklı olarak seferlerinde sorun yaşanmayan metrobüs, marmaray ve metroyu kullandıkları görülüyor.



Şehir Hatları, bugün yapılacak tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle İDO da bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, 07.15 Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.30 Yenıkapı-Bursa hızlı feribot, 07.30 Bursa-Yenikapı hızlı feribot, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 07.45 Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 08.30 Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü ve 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü seferleri yapılamadı.



İDO'nun, 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü ve 18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri de yapılamayacak.



İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ile Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor.



- TEM BAŞAKŞEHİR MEVKİSİNDE KAZA



Bu arada, TEM Bahçeşehir mevkisinde 5 tırın kayarak karıştığı kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol trafiğe kapandı.



Bölgeye vinçler sevk edildi.