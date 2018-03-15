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15 Mart 2018 11:44 | Son Güncelleme: 15 Mart 2018 12:38

İstanbul’da iki Tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu yaralılar olduğu belirtiliyor.

İstanbul’da iki Tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Topçular istasyonundaki kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre istasyonda duran tramvaya arkadan gelen tramvay çarptı. Kazada arkadan çarpan tramvayın makinistiyle birlikte bazı yolcular yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

Tramvayların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

İKİ GÜNDÜR TRAMVAYLAR RAYDAN ÇIKIYOR

Topkapı- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, dün Topkapı İstasyonunda raydan çıkmıştı. Önceki akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.

Etiketler: tramvay kazasıtramvaytopçular istasyonu


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