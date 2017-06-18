İstanbul'da trafik kazası: 6 yaralı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 34 TAM 60 plakalı ticari araç ile 34 T 1456 plakalı minibüs Acıbadem dört yol ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte 6 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar itfaiye yardımıyla otomobilden ve minibüsten çıkarılarak, çevredeki hastanelere nakledildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.