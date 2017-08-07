İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 5 gözaltı

Başakşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.



İstanbul MİT Bölge Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin çalışması sonucu, terör örgütü DEAŞ adına eylem yapmak amacıyla kente geldikleri öne sürülen 5 kişinin adresleri tespit edildi.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, Başakşehir'deki 2 adreste yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Evde, 3 tabanca, 1 susturucu, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan şüphelilerin işlemleri sürüyor.