İstanbul'da terör operasyonu

Ümraniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, E.A'nın geçmiş dönemde Suriye'de çatışma bölgelerine geçtiği ve illegal yollardan yurda döndüğü, son dönemde sosyal medya üzerinden örgüt mensuplarına "Yalnız Kurt" tarzı eylem yapmaları yönünde telkinde bulunduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.



Ümraniye'de bir adrese baskın düzenleyen ekipler, söz konusu şüpheli E.A'yı yakaladı.



Adreste yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.



Şüphelinin kamu binalarında keşif çalışmaları yaptığı ve yeniden Suriye'deki çatışma bölgelerine gitme arayışında olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.