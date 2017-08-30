İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'un 3 ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması YDGH adına araç kundaklama ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri gerçekleştirdiği öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi, Arnavutköy ve Şişli'de araç kundaklama ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri gerçekleştiren kişilere yönelik çalışma başlattı.



Kimlikleri belirlenen zanlıların yakalanması için adreslerine operasyon düzenlendi.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de destek verdiği operasyonda, biri 18 yaşından küçük 7 kişi yakalandı.



Eylemlere katıldıkları öne sürülen 4 kişinin arandığı, 7 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.