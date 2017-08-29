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29 Ağustos 2017 10:40 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2017 10:44

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da 7 ilçede terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP üyelerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Ataşehir, Kağıthane, Maltepe, Eyüp, Küçükçekmece, Üsküdar, Sultangazi'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda bulunan dijital malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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