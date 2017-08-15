İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör operasyonu

Fatih'de bir adrese yönelik terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçiren polis ekipleri, biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine İskenderpaşa Mahallesi Dolap Caddesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.



Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.



Ekipler her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek caddeyi kapattı.



Daha sonra söz konusu adrese baskın düzenleyen polisler biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı. Binada yapılan aramalarda ise silah ve mühimmat ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlılar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.