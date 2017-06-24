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24 Haziran 2017 12:01 | Son Güncelleme: 24 Haziran 2017 12:05

İstanbul'da terör operasyonu

DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerine sıkça giden ve yabancı şahısları götüren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 5 ilçede 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: operasyondeaşgözaltıistanbulterör


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