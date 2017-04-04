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04 Nisan 2017 08:53 | Son Güncelleme: 04 Nisan 2017 08:55

İstanbul'da terör operasyonu

Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Küçükçekmece'de belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, bombalı ve molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce korsan gösterilere katıldıkları belirtilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: operasyonpkkistanbulterör


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