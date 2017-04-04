İstanbul'da terör operasyonu

Küçükçekmece'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Küçükçekmece'de belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.



Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, bombalı ve molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Daha önce korsan gösterilere katıldıkları belirtilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.