İstanbul'da terör operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin çalışmasında, 16 yaşındaki B.E'nin, terör örgütü DHKP/C tarafından Beyoğlu'nda bir dernek bürosunda alıkonulduğu belirlendi.



Polisin adrese düzenlediği ve itfaiye ile AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu operasyonda, B.E. kurtarıldı. Operasyonda, terör örgütü adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.



Kurtarılan B.E, Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Adreste yapılan aramada, örgütsel doküman, iletişim malzemeleri, değişik tarihlerde güvenlik güçleriyle girilen silahlı çatışmalarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının fotoğraflarının bulunduğu afiş ve pankartlar ele geçirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesindeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.